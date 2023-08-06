ВС РФ накапливают силы и проводят подготовку к возвращению Херсона.
Об этом сообщил "херсонский" журналист Константин Рыженко. По его словам, на левый берег Днепра прибыли большие силы ВС РФ.
"Мы ежедневно фиксируем колонны техники, они расселяются по левому берегу вдоль, чтобы не было скопления. Выбить их очень сложно, потому что "Хаймарсом" нельзя по пяти солдатам бить, если их тридцать-сорок — это уже оправданно", — отмечает националист.
Он отметил, что СБУ стала ловить много корректировщиков огня, для обстрелов энергоинфраструктуры, которые следят за отремонтированными подстанциями. Якобы так "русские собирают информацию о нашей инфраструктуре", сказал Рыженко.
Всё это является частью подготовки Вооружённых сил России к возвращению Херсона, подытожил эксперт.
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