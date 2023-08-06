В Севастополе в Чёрном море в районе пляжа "Любимовка" в воскресенье, 6 августа, обнаружена морская мина.
Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Боеприпас замечен на расстоянии менее ста метров от берега, сейчас он дрейфует к Северной бухте, отметил глава Севастополя и подчеркнул, что спецслужбы оповещены о чрезвычайном происшествии.
"Если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место”, — в частности, сказал Развожаев.
В обратном случае боеприпас будет уничтожен, в этой связи в городе "может быть громко", подытожил он.
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