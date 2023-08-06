В 100 метрах от пляжа в Севастополе обнаружена дрейфующая морская мина

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Севастополе в Чёрном море в районе пляжа "Любимовка" в воскресенье, 6 августа, обнаружена морская мина.

Фото: fb. ru

Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Боеприпас замечен на расстоянии менее ста метров от берега, сейчас он дрейфует к Северной бухте, отметил глава Севастополя и подчеркнул, что спецслужбы оповещены о чрезвычайном происшествии.

"Если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место”, — в частности, сказал Развожаев.

В обратном случае боеприпас будет уничтожен, в этой связи в городе "может быть громко", подытожил он.