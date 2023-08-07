Пленный солдат ВСУ Ярослав Миронюк заявил, что украинские военнослужащие узнают о так называемой наступательной операции благодаря сервису TikTok.
По его словам, офицеры ВСУ отказываются делиться с рядовыми военными информацией о ходе контрнаступления. Как пояснил пленный, именно из-за этого многие солдаты не понимают, началась ли уже операция или ещё нет.
"Только телевидение (сообщает), что будет "контрнаступ", и TikTok", — отметил Миронюк в беседе с РИА Новости.
Он обратил внимание на полную неопределённость действий ВСУ на поле боя, которая приводит к попаданию украинских военных в плен.
Ранее бывший экономист МВФ Дэвид Ву сообщил, что в ближайшие недели контрнаступление украинской армии, скорее всего, исчерпает себя.
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