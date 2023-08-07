За минувшие сутки группировка войск "Днепр" уничтожила три лодки ВСУ в районе островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области. Также ликвидированы 15 военнослужащих украинской армии.
"В островной зоне уничтожены две лодки противника и 10 военнослужащих ВСУ в районе острова Борщевой, одна лодка противника и пять военнослужащих ВСУ в районе острова Белогрудый", — цитирует слова представителя ТАСС.
Также в районе Херсона ликвидированы 120-мм миномёт ВСУ и позиция противника.
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