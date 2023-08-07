В Херсоне заявили об уничтожении трёх лодок ВСУ в островной зоне на Днепре

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За минувшие сутки группировка войск "Днепр" уничтожила три лодки ВСУ в районе островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области. Также ликвидированы 15 военнослужащих украинской армии.

Фото: Mil.gov.ua

"В островной зоне уничтожены две лодки противника и 10 военнослужащих ВСУ в районе острова Борщевой, одна лодка противника и пять военнослужащих ВСУ в районе острова Белогрудый", — цитирует слова представителя ТАСС.

Также в районе Херсона ликвидированы 120-мм миномёт ВСУ и позиция противника.