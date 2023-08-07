Politico: украинский конфликт менее важен для Китая, чем для Запада

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Вооружённый украинский конфликт менее важен для КНР, нежели для коллективного Запада.

Фото: pixabay.com

Корреспонденты информационного издания Politico пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Европейского совета по международным отношениям Марка Леонарда.

Эксперт акцентировал внимание на том, что значимость Украины более высока для Соединённых Штатов, а также западных и европейских государств.