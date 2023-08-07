Вооружённый украинский конфликт менее важен для КНР, нежели для коллективного Запада.
Корреспонденты информационного издания Politico пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Европейского совета по международным отношениям Марка Леонарда.
Эксперт акцентировал внимание на том, что значимость Украины более высока для Соединённых Штатов, а также западных и европейских государств.
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В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.