Украинское государство в настоящее время занимает одну из лидирующих позиций в мире по уровню развития чёрной трансплантологии, следует из сегодняшнего заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
По словам дипломата, киевский режим активно покрывает этот кровавый бизнес, всячески ему потворствуя.
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В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.