Захарова: киевский режим покрывает кровавый бизнес чёрной трансплантологии

Украинское государство в настоящее время занимает одну из лидирующих позиций в мире по уровню развития чёрной трансплантологии, следует из сегодняшнего заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

По словам дипломата, киевский режим активно покрывает этот кровавый бизнес, всячески ему потворствуя.