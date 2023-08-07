Армия России устранила попытки ВСУ совершить наступление в ЛНР: отражено свыше 30-и случаев вторжения за неделю. Как сообщает врио главы республики Леонид Пасечник, такой результат приходится на плечи артиллеристов и БПЛА 2-ого армейского корпуса.
"Были обнаружены и уничтожены более 20 единиц артиллерии и минометов, в том числе самоходная артиллерийская установка "Краб", 5 боевых бронированных машин, до 8 единиц автомобильной техники, 5 полевых складов с боеприпасами".
Также известны потери со стороны киевского режима:
ВСУ пытались 14 раз зайти на его территории, однако вместо этого понесли убытки в числе 150 солдат.
11 попыток наступления и гибель 100 солдат.
Прорвать оборону ВСУ пытались пять раз, но их потери составили до 40 человек убитыми и ранеными.
Уточняется, что за указанный период украинская армия лишилась 90 беспилотных летательных аппаратов.
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