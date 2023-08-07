Пасечник сообщил, что силы РФ отразили более 30 попыток ВСУ пойти в наступление в ЛНР за неделю

Армия России устранила попытки ВСУ совершить наступление в ЛНР: отражено свыше 30-и случаев вторжения за неделю. Как сообщает врио главы республики Леонид Пасечник, такой результат приходится на плечи артиллеристов и БПЛА 2-ого армейского корпуса.

Фото: РИА Новости

"Были обнаружены и уничтожены более 20 единиц артиллерии и минометов, в том числе самоходная артиллерийская установка "Краб", 5 боевых бронированных машин, до 8 единиц автомобильной техники, 5 полевых складов с боеприпасами".

Также известны потери со стороны киевского режима:

Участок Берестовое — Переездное

ВСУ пытались 14 раз зайти на его территории, однако вместо этого понесли убытки в числе 150 солдат.

Участок Новодружеск — Григоровка

11 попыток наступления и гибель 100 солдат.

Участок Волчеяровка — Ивано-Дарьевка

Прорвать оборону ВСУ пытались пять раз, но их потери составили до 40 человек убитыми и ранеными.

Уточняется, что за указанный период украинская армия лишилась 90 беспилотных летательных аппаратов.