МИД РФ: завершение конфликта возможно, если Киев прекратит боевые действия

Российско-украинский конфликт будет урегулирован, когда Киев остановит боевые действия, а Запад прекратит поставлять им оружия. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу в Джидде по украинской тематике.

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"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями".

Политик также сказала, что киевскому режиму необходимо составить "изначальные основы суверенитета" страны. Захарова назвала такие критерии, как "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".