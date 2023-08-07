Российско-украинский конфликт будет урегулирован, когда Киев остановит боевые действия, а Запад прекратит поставлять им оружия. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу в Джидде по украинской тематике.
"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями".
Политик также сказала, что киевскому режиму необходимо составить "изначальные основы суверенитета" страны. Захарова назвала такие критерии, как "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.