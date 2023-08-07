В левобережной части Киева прозвучал мощный взрыв

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В левобережной части Киева сегодня, 7 августа, поздно вечером прозвучал мощный взрыв.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Украинское СМИ "Зеркало недели" сообщает, что в Киеве раздался взрыв, тревога в столице Незалежной не объявлена. Также сообщается о взрывах во временно оккупированном киевским режимом Херсоне.

Ранее сообщалось, что российская армия ударила ракетами по заводу имени Малышева в Харькове.