В левобережной части Киева прозвучал мощный взрыв

В левобережной части Киева сегодня, 7 августа, поздно вечером прозвучал мощный взрыв.
Украинское СМИ "Зеркало недели" сообщает, что в Киеве раздался взрыв, тревога в столице Незалежной не объявлена. Также сообщается о взрывах во временно оккупированном киевским режимом Херсоне.
Ранее сообщалось, что российская армия ударила ракетами по заводу имени Малышева в Харькове.
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