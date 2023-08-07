Населенные территории ДНР оказались под прицелом украинской армии: за минувшие сутки ВСУ выпустили свыше 100 артиллерийских боеприпасов различных типов. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ".
Число пострадавших и поврежденной инфраструктуры уточняется.
Напомним, ранее стало известно о частичном обесточивании поселка шахты имени В. И. Ленина результате артиллерийского обстрела со стороны Армии Украины.
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