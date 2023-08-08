Прокуратура потребовала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело по факту избиения участника специальной военной операции в Забайкальском крае, сообщил губернатор региона Александр Осипов.
ЧП произошло в селе Нерчинский Завод. Пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу в ходе боёв. Кроме того, повредили его машину. По словам губернатора края, сначала полиция возбудила дело только по факту порчи имущества.
"Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества", — сообщил Осипов.
Пострадавшего военного отправили на лечение в Читу. По факту нападения задержали 27-летнего жителя региона.
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