Прокуроры потребовали наказать полицейских, которые завели одно дело за избиение участника СВО

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Прокуратура потребовала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело по факту избиения участника специальной военной операции в Забайкальском крае, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Фото: 9111.ru

ЧП произошло в селе Нерчинский Завод. Пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу в ходе боёв. Кроме того, повредили его машину. По словам губернатора края, сначала полиция возбудила дело только по факту порчи имущества.

"Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества", — сообщил Осипов.

Пострадавшего военного отправили на лечение в Читу. По факту нападения задержали 27-летнего жителя региона.