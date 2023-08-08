Российская армия сменила тактику ведения боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с командирами силовых ведомств республики.
По его словам, на встрече обсуждались вопросы, связанные с обновлением материально-технической базы подразделений.
"Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжёлой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя", — подчеркнул Кадыров в Telegram-канале.
Как пояснил политик, командование ВС РФ принимает меры, которые позволяют оперативно реагировать на запросы военных, находящихся на разных направлениях спецоперации.
Ранее Кадыров заявил, что батальон "Восток — Ахмат" у Орехова успешно отражает попытки ВСУ прорвать российские оборонительные рубежи. Бойцы уничтожают иностранную технику, в том числе немецкие танки Leopard, уточнил глава Чеченской Республики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.