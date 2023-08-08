Глава Чечни Кадыров: ВС России сменили тактику ведения боя в ходе спецоперации

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия сменила тактику ведения боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с командирами силовых ведомств республики.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, на встрече обсуждались вопросы, связанные с обновлением материально-технической базы подразделений.

"Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжёлой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя", — подчеркнул Кадыров в Telegram-канале.

Как пояснил политик, командование ВС РФ принимает меры, которые позволяют оперативно реагировать на запросы военных, находящихся на разных направлениях спецоперации.

Ранее Кадыров заявил, что батальон "Восток — Ахмат" у Орехова успешно отражает попытки ВСУ прорвать российские оборонительные рубежи. Бойцы уничтожают иностранную технику, в том числе немецкие танки Leopard, уточнил глава Чеченской Республики.