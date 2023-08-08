Минобороны: ВС России сорвали две переброски ВСУ на катерах в устье Днепра

В Херсонской области украинские войска дважды пытались переместить личный состав на катерах в устье Днепра, однако Вооружённые силы РФ сорвали их планы.

Фото: mil.ru

По словам начальника пресс-центра группировки "Днепр" Романа Кодряна, российские военные применили стрелковое оружие и гранатомёты. Он пояснил, что ВС РФ открыли огонь и уничтожили украинскую технику. В районе островов Борщевой и Белогрудый Киев лишился трёх быстроходных лодок, в которых находились порядка 15 боевиков ВСУ, уточнил представитель Минобороны России в беседе с ТАСС.

Кодрян также добавил, что российским подразделениям удалось поразить украинский миномёт с расчётом на Херсонском направлении.

Ранее ВС РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Spada и гаубицу "Мста-Б" на правом берегу Днепра.