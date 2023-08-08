Комиссия, состоящая из высокопоставленных украинских офицеров, приехала из Киева в Краматорск. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, группу офицеров сопровождала военная полиция. Как пояснил военспец в своём Telegram-канале, их доставили в Краматорск на тонированных микроавтобусах с гражданскими номерами Киевской области.
Он не исключил, что офицеры прибыли в город вместе с представителями Генерального штаба ВСУ.
Ранее военкор Александр Сладков допустил начало наступления Вооружённых сил РФ на Донецком направлении, то есть в районе Дружковки, Краматорска, Константиновки, Славянска, Красногоровки и Красноармейска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.