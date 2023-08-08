Марочко: в Краматорск прибыли высокопоставленные офицеры из Киева

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комиссия, состоящая из высокопоставленных украинских офицеров, приехала из Киева в Краматорск. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, группу офицеров сопровождала военная полиция. Как пояснил военспец в своём Telegram-канале, их доставили в Краматорск на тонированных микроавтобусах с гражданскими номерами Киевской области.

Он не исключил, что офицеры прибыли в город вместе с представителями Генерального штаба ВСУ.

Ранее военкор Александр Сладков допустил начало наступления Вооружённых сил РФ на Донецком направлении, то есть в районе Дружковки, Краматорска, Константиновки, Славянска, Красногоровки и Красноармейска.