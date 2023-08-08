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ВСУ обстреляли посёлок Брянска и повредили несколько домов

0:37
Силовые структуры

Украинская армия пустила серию артелирийских снарядов по территории посёлка Белая Березка в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз поделился подробностями.

ВСУ обстреляли посёлок Брянска и повредили несколько домов
Фото: bryansk.bezformata.com

"Имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей".

На месте происшествия работают специалисты. Оперативные и экстренные службы пострадавших пока не обнаружили.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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