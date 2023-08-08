Украинская армия пустила серию артелирийских снарядов по территории посёлка Белая Березка в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз поделился подробностями.
"Имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей".
На месте происшествия работают специалисты. Оперативные и экстренные службы пострадавших пока не обнаружили.
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