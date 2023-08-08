ВСУ обстреляли посёлок Брянска и повредили несколько домов

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия пустила серию артелирийских снарядов по территории посёлка Белая Березка в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз поделился подробностями.

Фото: bryansk.bezformata.com

"Имеются частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей".

На месте происшествия работают специалисты. Оперативные и экстренные службы пострадавших пока не обнаружили.