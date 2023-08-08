На территории Харьковской области объявлена воздушная тревога: граждан предупредили о ряде взрывов на востоке Украины. Информацию предаёт телеканал "Дом".
Власти никак не комментируют ситуацию в регионе. Иных подробностей также пока не наблюдается.
Напомним, ранее, 2 августа, вся территория Украины оказалась под эгидой воздушной тревоги.
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