В Харьковской области зафиксировали серию взрывов

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Харьковской области объявлена воздушная тревога: граждан предупредили о ряде взрывов на востоке Украины. Информацию предаёт телеканал "Дом".

Фото: iz.ru

Власти никак не комментируют ситуацию в регионе. Иных подробностей также пока не наблюдается.

Напомним, ранее, 2 августа, вся территория Украины оказалась под эгидой воздушной тревоги.