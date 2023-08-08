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Политолог Козюлин уверен, что смена тактики не поможет Киеву преодолеть российскую оборону

1:48
Силовые структуры

Заведующий Центром Дипломатической академии Вадим Козюлин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал статью в Wall Street Journal, в которой сообщается, что Киев сменил тактику в надежде прорвать, наконец, российскую линию обороны.

Политолог Козюлин уверен, что смена тактики не поможет Киеву преодолеть российскую оборону
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

В статье говорится, что теперь главной движущей силой украинского контрнаступления является пехота, которая пытается преодолеть российские минные поля пешком. Но после, по мнению американских журналистов, ВСУ потребуется современная западная техника для успешного продвижения, такая, как танки Leopard 2. Эксперты, на которых ссылаются обозреватели, надеются, что смена тактики позволит украинцам преодолеть российскую оборону.

Козюлин считает, что слепо доверять мнению американских журналистов не стоит. Он напомнил, что ВСУ активно применяют то, что получили от США — кассетные боеприпасы и пишут, что это приносит какой-то эффект, и что это помогло поднять эффективность атак.

"Предполагаю, чтобы ни предпринимали, всё равно это эффекта не даст, потому что у ВСУ нет господства в воздухе, они открыты для действий российских средств ВВС, вертолетов, самолетов и дронов. И ПВО тоже недостаточно работает у них для того, чтобы обеспечить защиту с воздуха. Так что при других новых изменениях как, допустим, кассетные боеприпасы, едва ли это может радикально улучшить положение украинской армии", — сказал Козюлин.

Эксперт добавил, что пока украинские военные не дошли до российской обороны, и нет никаких предпосылок и изменений, которые могли бы радикально изменить ситуацию в ближайшее время.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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