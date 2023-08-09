В районе Красного Лимана заметили спецназ Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Железные волки", который часто действует в качестве заградотряда.
Информацию об этом подтвердил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, отдельный батальон "Железные волки" числится в составе 1-й бригады спецназначения Вооружённых формирований Украины.
Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, командование ВСУ нередко приказывает военным из этого подразделения принимать карательные меры как в отношении мирных жителей, так и против украинских солдат, которые самовольно уходят с позиций.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять под контроль несколько опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях.
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