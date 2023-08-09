Марочко: под Красный Лиман переброшен украинский спецназ, действующий как заградотряд

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Красного Лимана заметили спецназ Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Железные волки", который часто действует в качестве заградотряда.

Фото: Министерство обороны Украины

Информацию об этом подтвердил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, отдельный батальон "Железные волки" числится в составе 1-й бригады спецназначения Вооружённых формирований Украины.

Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, командование ВСУ нередко приказывает военным из этого подразделения принимать карательные меры как в отношении мирных жителей, так и против украинских солдат, которые самовольно уходят с позиций.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять под контроль несколько опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях.