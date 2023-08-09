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Марочко: под Красный Лиман переброшен украинский спецназ, действующий как заградотряд

0:53
Силовые структуры

В районе Красного Лимана заметили спецназ Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Железные волки", который часто действует в качестве заградотряда.

Марочко: под Красный Лиман переброшен украинский спецназ, действующий как заградотряд
Фото: Министерство обороны Украины

Информацию об этом подтвердил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, отдельный батальон "Железные волки" числится в составе 1-й бригады спецназначения Вооружённых формирований Украины.

Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, командование ВСУ нередко приказывает военным из этого подразделения принимать карательные меры как в отношении мирных жителей, так и против украинских солдат, которые самовольно уходят с позиций.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять под контроль несколько опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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