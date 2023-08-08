Марочко: российские войска захватили несколько опорных пунктов ВСУ в зоне СВО

Российским военным удалось установить контроль над несколькими украинскими опорными пунктами в зоне спецоперации. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: mil.ru

По его словам, опорники захвачены на Купянском и Краснолиманском направлениях. Как пояснил офицер, бойцы РФ улучшили тактическое положение благодаря активной обороне.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул: ВСУ столкнулись с потерями, однако всё равно продолжают перебрасывать резервы для штурма позиций РФ. Марочко уточнил, что за последние двое суток Киев провёл свыше 20 атак у Ольшан, Лимана Первого, Синьковки, Новосёловского, Стельмаховки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Попытки наступательных действий обернулись провалом для ВСУ, заключил военспец.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский вертолёт Ка-52 уничтожил боевую машину пехоты (БМП) ВСУ в районе Красного Лимана.