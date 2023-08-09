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Балицкий: ВСУ пытались атаковать Запорожскую область, но понесли потери

Силовые структуры

Украинская армия предприняла попытки нанести урон ВС РФ, расположенным в районе Орехова Запорожской области, однако потерпела поражение. В ночь на среду ВСУ лишилась многих своих солдат, сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Балицкий: ВСУ пытались атаковать Запорожскую область, но понесли потери
Фото: РБК

"Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери".

Напомним, ранее ВСУ пустили серию артиллерийский снарядов по территории посёлка Белая Березка в Брянской области.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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