Балицкий: ВСУ пытались атаковать Запорожскую область, но понесли потери

Украинская армия предприняла попытки нанести урон ВС РФ, расположенным в районе Орехова Запорожской области, однако потерпела поражение. В ночь на среду ВСУ лишилась многих своих солдат, сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери".

Напомним, ранее ВСУ пустили серию артиллерийский снарядов по территории посёлка Белая Березка в Брянской области.