Украинская армия предприняла попытки нанести урон ВС РФ, расположенным в районе Орехова Запорожской области, однако потерпела поражение. В ночь на среду ВСУ лишилась многих своих солдат, сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери".
Напомним, ранее ВСУ пустили серию артиллерийский снарядов по территории посёлка Белая Березка в Брянской области.
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