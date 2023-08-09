Суд приговорил ростовчанина к двум годам колонии за контрабанду сигарет из ЛНР и ДНР

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ростовский суд приговорил Григория Барсегяна к двум годам лишения свободы за контрабанду немаркированных сигарет на сумму более 49 млн. руб. из Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Фото: crimea-news.com

Приговор был вынесен на основании доказательств, представленных ростовским УФСБ, в соответствии с которыми Барсегян признан виновным в причастности к контрабанде сигарет и незаконному распространению табачных изделий на территории Ростовской области.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал Барсегяна виновным в предъявленном обвинении и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также был оштрафован на 300 000 рублей. Решение суда первой инстанции было оставлено в силе Ростовским областным судом без изменений, говорится в официальном сообщении.

Как уточнили представители власти, житель Ростова Григорий Барсегян организовал контрабанду сигарет из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область в конце 2021 года.

На его складе оперативники правоохранительных органов обнаружили около 350 тыс. пачек сигарет на сумму более 49 млн руб. В октябре 2021 года Барсегяну было предъявлено обвинение по части 6 статьи 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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