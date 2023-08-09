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Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада и северо-запада

0:59
Силовые структуры

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал о кратном увеличении угроз военной безопасности РФ с запада и северо-запада.

Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада и северо-запада
Фото: kremlin.ru

По его словам, серьёзный дестабилизирующий фактор — это присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Возможное вхождение Швеции в НАТО также создаёт определённые угрозы, уточнил министр.

Как пояснил глава МО, членство Финляндии в альянсе привело к увеличению сухопутной границы РФ с государствами НАТО в практически в два раза.

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности РФ возросли кратно", — подчеркнул Шойгу во время заседания коллегии Министерства обороны.

Ранее руководитель оборонного ведомства заявил, что в непосредственной близости от Союзного государства находятся порядка 360 тысяч военных с бронетехникой, артиллерией, миномётами и авиацией.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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