Приговоренный к пожизненному заключению Ильназ Галявиев, известный как "казанский стрелок", будет отбывать наказание в крупнейшей колонии строгого режима, расположенной в городе Соль-Илецке — "Черный дельфин".
В "Черном дельфине" отбывают наказания маньяки, людоеды и террористы.
Исправительная колония известна тем, что за все время существования оттуда удалось сбежать только одному человеку.
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