Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала прекратить помогать Киеву
Певец Филипп Киркоров удивил поклонников сделанной формой груди и сосков
NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид
В Сочи произошла авария на водоводе из-за оползня
Стоматолог Левчук: хороший врач должен предложить пациенту диагностику и ещё две важные вещи
В Киеве заявили, что Владимир Путин — это ещё лайт-версия для Украины
Прокуратура Алтайского края начала проверку частного детсада, где погиб годовалый ребенок
Певец Алексей Воробьев оказался в больнице из-за осколка стекла в руке
В Грузии будет проведена проверка сервиса такси "Яндекс Go"

"Казанского стрелка" этапируют в колонию Соль-Илецка "Черный дельфин"

Силовые структуры

Приговоренный к пожизненному заключению Ильназ Галявиев, известный как "казанский стрелок", будет отбывать наказание в крупнейшей колонии строгого режима, расположенной в городе Соль-Илецке — "Черный дельфин".

"Казанского стрелка" этапируют в колонию Соль-Илецка "Черный дельфин"
Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

В "Черном дельфине" отбывают наказания маньяки, людоеды и террористы.

Исправительная колония известна тем, что за все время существования оттуда удалось сбежать только одному человеку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Больше не ходят «ласточкой» с повязкой на глазах «Черный дельфин» уже не тот
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
В Словакии пожалели о выборе в пользу Запада
Дуэль Лермонтова: "Язык мой — враг мой" Сергей Лебедев России необходимо создать Днепровскую флотилию Виктор Пахомов Месть фирме "Пиро-Росс" или сокрытие коррупции — основные версии взрыва в Сергиевом Посаде Любовь Степушова
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
Последние материалы
России необходимо создать Днепровскую флотилию
Bild*: в Киеве больше всего боятся, что Запад заставит его пойти на переговоры с Россией после провала контрнаступления
Подполковник ФСБ Филатов: теракта в Сергиевом Посаде не было
В Ленинградском зоопарке впервые с 2007 года родился манул
Из-за глобального потепления появилась угроза расселения полевой мыши
ВЭФ: миллиарды землян будут есть насекомых, сою и 3D-мясо
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Путин встретился с губернатором Тверской области Руденей
Певица Жанна Фриске хотела оставить сына Платона на воспитание Ольге Орловой
Марков высказался о наказании за травлю мальчика с символом Z: позор Екатеринбурга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников