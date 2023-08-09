"Казанского стрелка" этапируют в колонию Соль-Илецка "Черный дельфин"

Приговоренный к пожизненному заключению Ильназ Галявиев, известный как "казанский стрелок", будет отбывать наказание в крупнейшей колонии строгого режима, расположенной в городе Соль-Илецке — "Черный дельфин".

Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

В "Черном дельфине" отбывают наказания маньяки, людоеды и террористы.

Исправительная колония известна тем, что за все время существования оттуда удалось сбежать только одному человеку.

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