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В районе Орехова ФАБ-1500 накрыла штаб 47-й отдельной мехбригады ВСУ

0:53
Силовые структуры

В районе Орехова полуторатонная авиационная бомба накрыла со всем содержимым штаб 47-й омбр Вооружённых сил России.

В районе Орехова ФАБ-1500 накрыла штаб 47-й отдельной мехбригады ВСУ
Фото: wikimedia.com

Об этом сообщают турецкие источники.

По информации, нарушено управление всей украинской группировкой на этом фронте, поскольку через бригадные штабы терминалами Starlink центральное командование, а точнее, кураторы из НАТО передают приказы.

Такого мощного высокоточного удара тут не было уже почти три месяца месяца. Тот факт, что ВС РФ разрабатывают и тестируют новые системы для обнаружения и подавления работы Starlink, а также отслеживают за новостями о сбоях в работе терминалов, говорит о том, что российские системы прошли успешные испытания и готовы на борьбу с техникой сети Илона Маска.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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