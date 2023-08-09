В районе Орехова полуторатонная авиационная бомба накрыла со всем содержимым штаб 47-й омбр Вооружённых сил России.
Об этом сообщают турецкие источники.
По информации, нарушено управление всей украинской группировкой на этом фронте, поскольку через бригадные штабы терминалами Starlink центральное командование, а точнее, кураторы из НАТО передают приказы.
Такого мощного высокоточного удара тут не было уже почти три месяца месяца. Тот факт, что ВС РФ разрабатывают и тестируют новые системы для обнаружения и подавления работы Starlink, а также отслеживают за новостями о сбоях в работе терминалов, говорит о том, что российские системы прошли успешные испытания и готовы на борьбу с техникой сети Илона Маска.
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