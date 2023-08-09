Российские военные активно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом предупредил командующий сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Генерал проинформировал, что ВС РФ собираются пробить украинскую оборону при помощи мощного "ударного кулака".
"Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои", — сказал Сырский в разговоре с Pravda.ua.
Генерал добавил, что за последние дни позиции не удерживались долго ни одной, ни другой стороной.
До этого Сырский уже говорил о серьёзных проблемах, имеющихся на Купянском и Лиманском направлениях. Генерал заявлял, что собирается "адекватно реагировать" на продвижение ВС РФ.
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