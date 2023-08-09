Генерал ВСУ предупредил, что ВС РФ создали мощный ударный кулак под Купянском

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные активно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом предупредил командующий сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Генерал проинформировал, что ВС РФ собираются пробить украинскую оборону при помощи мощного "ударного кулака".

"Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои", — сказал Сырский в разговоре с Pravda.ua.

Генерал добавил, что за последние дни позиции не удерживались долго ни одной, ни другой стороной.

До этого Сырский уже говорил о серьёзных проблемах, имеющихся на Купянском и Лиманском направлениях. Генерал заявлял, что собирается "адекватно реагировать" на продвижение ВС РФ.