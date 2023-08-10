Альянс НАТО рассматривает Польшу в качестве свежей крови для конфликта на Украине. Это может быть или польское формирование, или "трио" из Польши, Украины и Литвы.
Об этом специально для RT заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, "официальные" задачи оккупационного соединения — чисто миротворческие и воевать собранная интербригада не должна.
"Но, как мы знаем, всё это вилами на воде писано и сплошная болтовня. Когда надо, волки скидывают овечьи шкуры и делают своё волчье дело. На Западе никто не ожидал, что у ВСУ будут такие катастрофические потери с такой быстротой, что привело к быстрому истощению ресурса, когда уже инвалидов пытаются призывать, лишь бы худо-бедно продолжить наступление", — отметил обозреватель.
Поэтому НАТО рассматривает Польшу (и её подельников) в качестве свежей крови, чтобы пополнить ВСУ набором польских добровольцев, а после принудительно мобилизовать всех убежавших с Украины мужчин.
Но все военные при переходе через границу Украины будут законными целями для ВС РФ. И есть ощущение, что при прямом столкновении с армией России поляки (и литовцы) на Украине останутся сами по себе, подчеркнул Басурин.
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