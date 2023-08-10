В ближайшие месяцы российские военные начнут получать на вооружение новейшую колёсную 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Мальва", сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.
По словам Артякова, САУ уже прошла все необходимые испытания.
"Сейчас развёрнуто её серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", — пояснил Артяков РИА Новости.
Он подчеркнул, что "Мальва" очень мобильна и манёвренна за счёт колёс, кроме того, САУ может стрелять различными типами патронов, что в разы повышает эффективность орудия.
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