"Ростех": в ближайшее время российские военные получат новейшую САУ "Мальва"

В ближайшие месяцы российские военные начнут получать на вооружение новейшую колёсную 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Мальва", сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Фото: https://m.ok.ru/warfiles/topic/

По словам Артякова, САУ уже прошла все необходимые испытания.

"Сейчас развёрнуто её серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", — пояснил Артяков РИА Новости.

Он подчеркнул, что "Мальва" очень мобильна и манёвренна за счёт колёс, кроме того, САУ может стрелять различными типами патронов, что в разы повышает эффективность орудия.