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Пушилин: в результате боёв от Клещеевки практически ничего не осталось

Силовые структуры

Клещеевка почти полностью разрушена различными снарядами в результате боевых действий, сообщил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: в результате боёв от Клещеевки практически ничего не осталось
Фото: РБК

По его словам, в этом населённом пункте почти все территории "перерыты" от боеприпасов.

"От Клещеевки уже практически ничего не осталось", — отметил политик в эфире "Соловьёв. Live".

1 августа Пушилин проинформировал о переходе Клещеевки под контроль российской армии. Как пояснил врио главы ДНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) были выбиты из населённого пункта.

Он также напомнил, что Клещеевка расположена неподалёку от Артёмовска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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