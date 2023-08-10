Клещеевка почти полностью разрушена различными снарядами в результате боевых действий, сообщил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в этом населённом пункте почти все территории "перерыты" от боеприпасов.
"От Клещеевки уже практически ничего не осталось", — отметил политик в эфире "Соловьёв. Live".
1 августа Пушилин проинформировал о переходе Клещеевки под контроль российской армии. Как пояснил врио главы ДНР, Вооружённые силы Украины (ВСУ) были выбиты из населённого пункта.
Он также напомнил, что Клещеевка расположена неподалёку от Артёмовска.
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