Штурмовики ВС РФ разгромили взвод пехоты ВСУ в районе Ольшана на Купянском направлении

На Купянском направлении в ходе ожесточённых боевых действий российские штурмовики захватили пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. В районе Ольшана разгромлен целый взвод украинских пехотинцев, сообщили в Минобороны России.

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Из заявления руководителя пресс-центра группировки "Запад" следует, что в минувшую среду, 9 августа, боевики ВСУ предприняли не менее пяти попыток проведения контратак на позиции военнослужащих армии РФ.

ВС РФ успешно отразили все контратаки. Враг потерял до взвода живой силы, резюмировали в российском оборонном ведомстве.