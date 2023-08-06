В Минобороны рассказали об успешных наступлениях ВС РФ на Купянском направлении

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские штурмовики продолжили наступательные действия на Купянском направлении.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

При поддержке артиллеристов, авиации и танков им успешно удалось ощутимо продвинуться вглубь обороны киевского режима в районе населённого пункта Ольшаны.

Бойцы ВС РФ захватили семь наблюдательных постов и четыре опорных пункта укронацистов, разгромив целую роту противника, заявили в российском оборонном ведомстве.