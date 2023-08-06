Российские штурмовики продолжили наступательные действия на Купянском направлении.
При поддержке артиллеристов, авиации и танков им успешно удалось ощутимо продвинуться вглубь обороны киевского режима в районе населённого пункта Ольшаны.
Бойцы ВС РФ захватили семь наблюдательных постов и четыре опорных пункта укронацистов, разгромив целую роту противника, заявили в российском оборонном ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.