Балицкий: обстановка на линии соприкосновения в Запорожье напряжённая, у ВСУ огромные потери

В Запорожской области обстановка на линии соприкосновения по-прежнему напряжённая. Об этом доложил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Фото: Вадим Савицкий

Врио главы региона напомнил об огромных потерях у ВСУ. Однако несмотря на это, украинское командование по-прежнему отправляет сюда всё новых и новых бойцов "на убой".

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой. Вчера они начали подвозить новых (или, лучше сказать, еще живых) солдат для восстановления боеспособности", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Балицкий добавил, что только за минувшие сутки украинские военные 56 раз пытались обстрелять разные населённые пункты в Запорожской области. Удары со стороны ВСУ наносились на Васильевском, Токмакском и Пологовском направлениях.