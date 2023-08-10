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Балицкий: обстановка на линии соприкосновения в Запорожье напряжённая, у ВСУ огромные потери

Силовые структуры

В Запорожской области обстановка на линии соприкосновения по-прежнему напряжённая. Об этом доложил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Балицкий: обстановка на линии соприкосновения в Запорожье напряжённая, у ВСУ огромные потери
Фото: Вадим Савицкий

Врио главы региона напомнил об огромных потерях у ВСУ. Однако несмотря на это, украинское командование по-прежнему отправляет сюда всё новых и новых бойцов "на убой".

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой. Вчера они начали подвозить новых (или, лучше сказать, еще живых) солдат для восстановления боеспособности", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Балицкий добавил, что только за минувшие сутки украинские военные 56 раз пытались обстрелять разные населённые пункты в Запорожской области. Удары со стороны ВСУ наносились на Васильевском, Токмакском и Пологовском направлениях.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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