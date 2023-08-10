Десять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сообщений о беспилотниках

Десять самолетов, летевших в Москву, ушли на запасные аэродромы, во время временного закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Фото: kupit-samolet.ru

Согласно источнику, воздушные судна поменяли точку прилета, в связи с сообщениями о беспилотных летательных аппаратах. Ограничения были сняты в 05:25 утра.

Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 утра силами противовоздушной обороны были сбиты два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. Он подчеркнул, что БПЛА были сбиты в Калужской области и в районе ЦКАД.