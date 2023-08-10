Украина отчиталась перед Пентагоном о применении кассетных боеприпасов

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев направил Минобороны США первый доклад о применении кассетных боеприпасов, которые Вашингтон ранее передал украинской армии.

Фото: pagina12.com.ar

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Украины. В отчёте содержатся данные о числе выпущенных снарядов, количестве уничтоженных целей. Точные цифры чиновник не назвал.

О решении поставить ВСУ кассетные боеприпасы Пентагон объявил в июле. Байден отметил, что это временное решение, пока ВСУ не получится обеспечить обычными боеприпасами. Позже глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ направят США отчёт об их применении.

О том, что Киев стал применять в боях кассетные боеприпасы, объявил 20 июля координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Киевская власть заверяла Белый дом, что кассетные боеприпасы они будут использовать только "в надлежащих местах" вне городов и сёл. Однако Россия уже опровергла не раз эту ложь.