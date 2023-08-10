Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусолог Волчков спрогнозировал волну коронавируса "Эрис" осенью
ВЦИОМ сообщил: более 80% жителей юга Тюменской области чувствуют себя счастливыми
Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска
В СК назвали отравление предварительной причиной смерти школьницы в Каменске-Уральском
Политолог Блохин: действия России угрожают разрывом отношений киевского режима с Западом
Психолог Вероника Степанова считает корыстным брак Богомолова и Собчак
Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии
В Омске синоптики зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода
Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен

Генерал Круглов: ВС РФ будет сложно освободить Купянск из-за тотальной мобилизации на Украине

Силовые структуры

Российская армия в ходе наступления вплотную приблизилась к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области. Украинские войска будут пытаться удержать стратегически важный город, однако в скором времени Купянск перейдёт под полный контроль ВС РФ. Об этом сообщил генерал-майор, доктор военных наук, военный эксперт Вячеслав Круглов в беседе с Pravda.Ru.

Генерал Круглов: ВС РФ будет сложно освободить Купянск из-за тотальной мобилизации на Украине
Фото: bloknot.ru

Противник соорудил в городе мощные укрепрайоны, но на вооружении российской армии есть тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк", артиллерия и авиация, которые позволят освободить Купянск при правильной организации огневого поражения, отметил Круглов.

"Сейчас преимущество на нашей стороне, поэтому битва за Купянск не станет аналогией сражения за Артёмовск", — указал генерал.

Для создания эффективной обороны в регионе ВСУ потребуется привлечение стратегических резервов, которых на данный момент у Украины нет. Однако тотальная мобилизация, о которой всё чаще говорят представители киевского режима, может затруднить продвижение ВС РФ, предупредил собеседник Pravda.Ru.

"У Киева есть только один выход — объявить тотальную мобилизацию и под неё просить новые объёмы вооружения у Запада. Будет очень много войск, хоть и недостаточно подготовленных", — заключил Круглов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Психолог Вероника Степанова считает корыстным брак Богомолова и Собчак
Стая косаток напала на яхту и оторвала руль у берегов Португалии
В Омске синоптики зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода
Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен
В Уссурийске обнаружили африканскую чуму свиней
Представитель ЕС Петер Стано: страны G20 призывали надавить на Россию по зерновой сделке
Эксперты считают, что нацисты хотели сделать из сталинградцев рабов
Как выбрать качественное мороженое: советы эксперта
Актриса Вера Васильева оставила в наследство поклоннице квартиру в Москве
Здоровье Саакашвили продолжает ухудшаться, сообщили защитники прав человека в Грузии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников