Российская армия в ходе наступления вплотную приблизилась к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области. Украинские войска будут пытаться удержать стратегически важный город, однако в скором времени Купянск перейдёт под полный контроль ВС РФ. Об этом сообщил генерал-майор, доктор военных наук, военный эксперт Вячеслав Круглов в беседе с Pravda.Ru.
Противник соорудил в городе мощные укрепрайоны, но на вооружении российской армии есть тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк", артиллерия и авиация, которые позволят освободить Купянск при правильной организации огневого поражения, отметил Круглов.
"Сейчас преимущество на нашей стороне, поэтому битва за Купянск не станет аналогией сражения за Артёмовск", — указал генерал.
Для создания эффективной обороны в регионе ВСУ потребуется привлечение стратегических резервов, которых на данный момент у Украины нет. Однако тотальная мобилизация, о которой всё чаще говорят представители киевского режима, может затруднить продвижение ВС РФ, предупредил собеседник Pravda.Ru.
"У Киева есть только один выход — объявить тотальную мобилизацию и под неё просить новые объёмы вооружения у Запада. Будет очень много войск, хоть и недостаточно подготовленных", — заключил Круглов.
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