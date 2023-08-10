Генерал Круглов: ВС РФ будет сложно освободить Купянск из-за тотальной мобилизации на Украине

Российская армия в ходе наступления вплотную приблизилась к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области. Украинские войска будут пытаться удержать стратегически важный город, однако в скором времени Купянск перейдёт под полный контроль ВС РФ. Об этом сообщил генерал-майор, доктор военных наук, военный эксперт Вячеслав Круглов в беседе с Pravda.Ru.

Фото: bloknot.ru

Противник соорудил в городе мощные укрепрайоны, но на вооружении российской армии есть тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк", артиллерия и авиация, которые позволят освободить Купянск при правильной организации огневого поражения, отметил Круглов.

"Сейчас преимущество на нашей стороне, поэтому битва за Купянск не станет аналогией сражения за Артёмовск", — указал генерал.

Для создания эффективной обороны в регионе ВСУ потребуется привлечение стратегических резервов, которых на данный момент у Украины нет. Однако тотальная мобилизация, о которой всё чаще говорят представители киевского режима, может затруднить продвижение ВС РФ, предупредил собеседник Pravda.Ru.

"У Киева есть только один выход — объявить тотальную мобилизацию и под неё просить новые объёмы вооружения у Запада. Будет очень много войск, хоть и недостаточно подготовленных", — заключил Круглов.