Российский танк одним ударом уничтожил 23 солдата ВСУ

В Сети опубликованы уникальные кадры работы российского танка в зоне проведения спецоперации.

Группировка ВСУ решила пройти ближе к позициям ВС РФ. Их перемещения заметили военнослужащие российской армии, после чего в ход пошла тяжёлая артиллерия. Однако танку понадобилось сделать всего лишь один выстрел, чтобы уничтожить противника.

"Точнейший выстрел российского танка на расстоянии в 4,5 км прямо в скопление идущей украинской пехоты. 125-мм осколочно-фугасный снаряд разом положил 23 солдата противника, шедших гурьбой и не ожидавших такого подарка судьбы", — отметили военкоры Telegram-канала "Военный осведомитель".