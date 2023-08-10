В Сети опубликованы уникальные кадры работы российского танка в зоне проведения спецоперации.
Группировка ВСУ решила пройти ближе к позициям ВС РФ. Их перемещения заметили военнослужащие российской армии, после чего в ход пошла тяжёлая артиллерия. Однако танку понадобилось сделать всего лишь один выстрел, чтобы уничтожить противника.
"Точнейший выстрел российского танка на расстоянии в 4,5 км прямо в скопление идущей украинской пехоты. 125-мм осколочно-фугасный снаряд разом положил 23 солдата противника, шедших гурьбой и не ожидавших такого подарка судьбы", — отметили военкоры Telegram-канала "Военный осведомитель".
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