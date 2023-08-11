Российскими военнослужащими был придуман и создан специальный переходник на ствол автомата АК-74, который позволяет забрасывать осколочную гранату РГД-5 на большое расстояние.
О боевом ноу-хау рассказал заместитель командира ремвзвода Назим. Интервью с военнослужащим опубликовал официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
"По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули — ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки", — пояснил военный.
Он добавил, что в настоящее время ремвзвод запланировал увеличить выпуск таких переходников, чтобы помочь бойцам на передовой.
Ранее военный эксперт пояснил, каким образом Харьковская, Черниговская и Сумская области Украины смогут войти в состав России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.