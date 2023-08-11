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Минобороны РФ: бойцы в зоне СВО научились стрелять гранатами РГД-5 из автомата АК-74

0:59
Силовые структуры

Российскими военнослужащими был придуман и создан специальный переходник на ствол автомата АК-74, который позволяет забрасывать осколочную гранату РГД-5 на большое расстояние.

Минобороны РФ: бойцы в зоне СВО научились стрелять гранатами РГД-5 из автомата АК-74
Фото: https://pcpguns.ru/0-005/

О боевом ноу-хау рассказал заместитель командира ремвзвода Назим. Интервью с военнослужащим опубликовал официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

"По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули — ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки", — пояснил военный.

Он добавил, что в настоящее время ремвзвод запланировал увеличить выпуск таких переходников, чтобы помочь бойцам на передовой.

Ранее военный эксперт пояснил, каким образом Харьковская, Черниговская и Сумская области Украины смогут войти в состав России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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