Минобороны РФ: бойцы в зоне СВО научились стрелять гранатами РГД-5 из автомата АК-74

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российскими военнослужащими был придуман и создан специальный переходник на ствол автомата АК-74, который позволяет забрасывать осколочную гранату РГД-5 на большое расстояние.

Фото: https://pcpguns.ru/0-005/

О боевом ноу-хау рассказал заместитель командира ремвзвода Назим. Интервью с военнослужащим опубликовал официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

"По чертежу изготовили на токарном станке. РГД-5 надевается, прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули — ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки", — пояснил военный.

Он добавил, что в настоящее время ремвзвод запланировал увеличить выпуск таких переходников, чтобы помочь бойцам на передовой.

Ранее военный эксперт пояснил, каким образом Харьковская, Черниговская и Сумская области Украины смогут войти в состав России.