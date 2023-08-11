Марочко: ВСУ используют гражданские объекты Харькова в военных целях

Боевики украинской армии переоборудуют объекты гражданской инфраструктуры в Харькове под склады боеприпасов. В общеобразовательных учреждениях ВСУ размещают личный состав. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Фото: РИА Новости

"В общежития многих образовательных учреждений заселяются военнослужащие, по сути, из общежития делаются казармы", — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.

Вышки сотовой связи выполняют функцию ретрансляторов, а в местах скопления мирного населения размещаются зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны, указал подполковник.