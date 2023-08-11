ВСУ не смогут выиграть военное противостояние с РФ количеством личного состава.
Об этом сообщил снайпер армии Украины с позывным "Дед" и псевдонимом Константин Прошинский.
По его словам, ВС РФ постоянно совершенствуются и используют новые тактики, в отличие от ВСУ.
"Они модернизируют своё техническое оснащение. Если раньше я точно знал, что мы ночью заходим практически без проблем, с нашим оборудованием вообще без проблем, они нас не видели так, как видели мы их. То сейчас уже какой-то паритет есть в этом отношении. А у нас всё как было, так и есть", — в эфире интернет-канала "Хвыля" сказал боевик.
Также Прошинский подчеркнул, что Россия действительно ещё не начала воевать всем вооружением, что есть у них в запасе. К тому же русские не устраивали массированных бомбардировок Украины, подытожил снайпер ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.