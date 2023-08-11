Снайпер ВСУ: Украине не выиграть у России количеством, ВС РФ постоянно учатся

ВСУ не смогут выиграть военное противостояние с РФ количеством личного состава.

Фото: mil.ru

Об этом сообщил снайпер армии Украины с позывным "Дед" и псевдонимом Константин Прошинский.

По его словам, ВС РФ постоянно совершенствуются и используют новые тактики, в отличие от ВСУ.

"Они модернизируют своё техническое оснащение. Если раньше я точно знал, что мы ночью заходим практически без проблем, с нашим оборудованием вообще без проблем, они нас не видели так, как видели мы их. То сейчас уже какой-то паритет есть в этом отношении. А у нас всё как было, так и есть", — в эфире интернет-канала "Хвыля" сказал боевик.

Также Прошинский подчеркнул, что Россия действительно ещё не начала воевать всем вооружением, что есть у них в запасе. К тому же русские не устраивали массированных бомбардировок Украины, подытожил снайпер ВСУ.