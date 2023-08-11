СК РФ: до начала СВО Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств

Киевский режим начал получать обильное количество боеприпасов и вооружений ещё до начала специальной военной операции. Главными поставщиками стали 20 государств, 16 из которых принадлежат к НАТО. Такую информацию передаёт пресс-служба СК РФ.

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"До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 - члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков".

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Германия намерена передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из запасов Бундесвера. Поставка ожидается в ближайшие месяцы. Ведутся тайные переговоры.