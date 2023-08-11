Полковник Иванников назвал два главных фактора победы России на Украине

Победа России над Украиной зависит, прежде всего, от экономических факторов, а уже потом — от общественных и политических. Поэтому следует уделить больше внимания элементарной математике и экономике для того, чтобы не пускаться в рассуждения о создании подразделений устрашения. Об этом сообщил военный аналитик, подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников, комментируя Pravda.Ru предложения о введении заградотрядов, штрафбатов и военно-полевых судов.

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"Многое, что предлагают военные эксперты, достаточно актуально. Но это должно быть облечено в иные юридические формы, дабы не вызывать у населения и граждан России явного неприятия и отторжения на слуховом уровне, не вдумываясь в смысл предполагаемых юридических обоснований", — указал подполковник.

Россия одержит победу в конфликте не методами контроля и устрашения в отношении граждан, а при помощи развития военно-промышленного комплекса, считает Иванников.

"Два основных фактора: оперативное руководство войсками и материально-техническое обеспечение", — отметил он.

Победа советских войск была невозможна без деятельного участия служб обеспечения. Именно советский военачальник Григорий Штерн обеспечивал войска всем необходимым для того, чтобы маршал Георгий Жуков мог осуществить столь блистательную победу, напомнил Иванников. Тогда СМЕРШ был необходим, поскольку противник стоял у порога Москвы.

"Нынешняя ситуация несопоставима с тем, что происходило в те тревожные годы", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский назвал заградотряды "компенсатором нехватки внутренней мотивации" и признался, что предпочёл бы "трусов гнать вперёд автоматами". С ним согласился военный эксперт Владислав Шурыгин и призвал восстановить смертную казнь для военных преступлений и военно-полевые суды.

"Нужен СМЕРШ. Изменники, шпионы и диверсанты должны уничтожаться беспощадно! Создание штрафных подразделений неизбежная необходимость", — отметил он.