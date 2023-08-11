Боевики ВСУ способны на нанесение удара в спину лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому в связи с тяжёлой ситуацией на передовой, следует из сегодняшнего заявления бывшего американского разведчика Скотта Риттера на YouTube-канале George Galloway.
Он выразил мнение о том, что украинские военнослужащие уже скоро задумаются о смещении Зеленского, и сделают они это со словами "С нас хватит, складываем оружие".
Отчаяние нарастает в рядах боевиков ВСУ по мере учащения случаев уничтожения их подразделений, подчеркнул Риттер. Нынешнее положение украинского президента экс-разведчик ВС США охарактеризовал как ужасное.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.