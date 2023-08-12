Минобороны России: бойцы ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ успешно отразила за минувшие сутки семь атак со стороны киевского режима в ходе ожесточённых боевых действий на Купянском направлении, следует из сегодняшнего заявления руководителя пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Фото: скрин Ютуб

По информации Минобороны России, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада совместно с 14-й и 41-й отдельными механизированными бригадами провели четыре контратаки на позиции бойцов ВС РФ под населённым пунктом Синьковка и рядом с урочищем Маньковка. Все контратаки противника отражены, сообщили в оборонном ведомстве.