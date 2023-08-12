Киеву надо снять розовые очки, поскольку Украина в очень трудном положении.
Об этом сообщил снайпер нацбата "Азов"* Арсений Федосюк, попавший в плен в Мариуполе, на заводе "Азовсталь".
По его словам, поток желающих служить в ВСУ иссяк, а распиаренное контрнаступление провалено.
"Плюс у нас в обществе люди почему-то очень сильно расслабились. Они радуются одному освобожденному селу на Запорожском направлении, но при этом не знают об одновременно оставленных пяти селах на Харьковщине", — отметил боевик.
Надо понять, что у украинской армии положение очень трудное и в военном плане, и в экономическом, да и в моральном, подытожил националист.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.