Снайпер нацбата: "Начинается паника — берём одно село, теряем пять"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву надо снять розовые очки, поскольку Украина в очень трудном положении.

Фото: telegram

Об этом сообщил снайпер нацбата "Азов"* Арсений Федосюк, попавший в плен в Мариуполе, на заводе "Азовсталь".

По его словам, поток желающих служить в ВСУ иссяк, а распиаренное контрнаступление провалено.

"Плюс у нас в обществе люди почему-то очень сильно расслабились. Они радуются одному освобожденному селу на Запорожском направлении, но при этом не знают об одновременно оставленных пяти селах на Харьковщине", — отметил боевик.

Надо понять, что у украинской армии положение очень трудное и в военном плане, и в экономическом, да и в моральном, подытожил националист.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.