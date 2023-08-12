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Снайпер нацбата: "Начинается паника — берём одно село, теряем пять"

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Силовые структуры

Киеву надо снять розовые очки, поскольку Украина в очень трудном положении.

Снайпер нацбата: "Начинается паника — берём одно село, теряем пять"
Фото: telegram

Об этом сообщил снайпер нацбата "Азов"* Арсений Федосюк, попавший в плен в Мариуполе, на заводе "Азовсталь".

По его словам, поток желающих служить в ВСУ иссяк, а распиаренное контрнаступление провалено.

"Плюс у нас в обществе люди почему-то очень сильно расслабились. Они радуются одному освобожденному селу на Запорожском направлении, но при этом не знают об одновременно оставленных пяти селах на Харьковщине", — отметил боевик.

Надо понять, что у украинской армии положение очень трудное и в военном плане, и в экономическом, да и в моральном, подытожил националист.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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