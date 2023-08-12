Военный историк: почему РФ надо перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У ВС РФ есть возможность перехватить инициативу в СВО и наносить удары по ВСУ, что приведёт к краху всего украинского фронта.

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Об этом сообщил научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.

Эксперты из Китая и США отмечают, что в ВПК России произошла революция. Налажено производство многих перспективных образцов оружия, уже массово поступающих на фронт. Тут Россия опережает неприятеля на порядок. Киеву не помогает даже западная техника.

"Мы перемалываем украинскую военную мощь, снабжённую западными средствами, а теперь можем перехватить стратегическую инициативу и планировать свои удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта противника", — отметил Мягков.

Он отметил, что ВСУ используют теперь новую тактику — безуспешно пытаются, избегая потерь техники, как-то проломить русскую оборону. Армия Украины не дошла даже до первой полосы российской обороны, подытожил аналитик.