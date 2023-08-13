Евсеев: Киев так и не сумел направить на позиции России рой скоростных беспилотников

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Скоростные БПЛА, которые Киев мог бы массово использовать в своём контрнаступлении, оказались неэффективными.

Фото: az.sputniknews.ru

Они не могут пробить сетку-рабицу. А говорить о большом числе дронов у ВСУ не приходится, отметил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, киевская власть за всё время военного конфликта ведёт себя так, что для неё политическая цель выше военной. "Мы бы на месте врага не тратили беспилотники на бессмысленные цели. Атаки на Москву не принесли никакого эффекта. А сколько БПЛА они потратили на удары по Белгородской области и других "старых" российских регионов? Вот и получается, что имеющихся у них дронов не хватило для прорыва линии фронта", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Когда ВСУ пытаются наступать от Соледара до Днепра, то они распыляют силы. ВС РФ часть их сил тоже сковывают, проводя контрнаступления на отдельных участках, к примеру, на Купянском направлении.

В том, что Киев в ходе наступления не добился того эффекта, на который он рассчитывал с Западом, виноват он сам, подытожил Евсеев.