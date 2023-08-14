Asia Times: российская армия планировала измотать солдат ВСУ перед контратакой

Российская армия избегала контратак и держала оборону во время наступления Украины, поскольку перед ней стояла задача измотать ВСУ, пишет Asia Times.

Фото: mil.ru

По информации китайского издания, оборонительная стратегия ВС РФ также была направлена на раскол поддержки Киева со стороны Запада.

"Русские держались в обороне вместо того, чтобы начать большой рывок", — сказано в публикации.

При этом в статье подчёркивается, что сейчас российские войска развивают наступление в Харьковской области (Купянское направление). Как сказано в материале, для участия в атаках подготовлено несколько тысяч российских военнослужащих. Наступательные действия ВС РФ в этой зоне боевых действий способны переломить обстановку, считает автор.

Ранее военный эксперт Юрий Дудкин спрогнозировал скорое генеральное наступление армии РФ на Харьков и Одессу, в котором будут участвовать танки "Армата".