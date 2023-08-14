Российская армия избегала контратак и держала оборону во время наступления Украины, поскольку перед ней стояла задача измотать ВСУ, пишет Asia Times.
По информации китайского издания, оборонительная стратегия ВС РФ также была направлена на раскол поддержки Киева со стороны Запада.
"Русские держались в обороне вместо того, чтобы начать большой рывок", — сказано в публикации.
При этом в статье подчёркивается, что сейчас российские войска развивают наступление в Харьковской области (Купянское направление). Как сказано в материале, для участия в атаках подготовлено несколько тысяч российских военнослужащих. Наступательные действия ВС РФ в этой зоне боевых действий способны переломить обстановку, считает автор.
Ранее военный эксперт Юрий Дудкин спрогнозировал скорое генеральное наступление армии РФ на Харьков и Одессу, в котором будут участвовать танки "Армата".
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.