НГ: на Новой Земле готовится старт "Буревестника" или ядерные испытания

Маневры стартовали во время визита на архипелаг Новая Земля министра обороны России Сергея Шойгу и главы Росатома. Напомним, там располагается полигон испытаний перспективных образцов вооружения и ядерного оружия.

Фото: mil.ru

Военные российского Северного флота отрабатывают навыки по обеспечению безопасности Северного морского пути и и "прикрытию войск и сил, действующих в морской зоне".

Пару лет назад журналисты CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs заявляли, что на Новой Земле могут проводиться испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

Впервые о ней сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию ещё в марте 2018 года. Но позже, когда Запад поднял панику на предмет испытаний данного типа крылатых ракет, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться только на официальную информацию. После этого никаких официальных сообщений о "Буревестнике" не было.

Сегодня Центральный полигон на островах Новая Земля готов к проведению полномасштабных ядерных испытаний. Ранее президент России также заявил, что в случае проведения США или странами Запада ядерных испытаний, Россия должна быть готовой к аналогичному действию.

В свою очередь начальник 12-го Главного управления Минобороны полковник Юрий Сыч отмечал, что полигон готов — хотя пока и функционирует в полном соответствии с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия подписала 24 сентября 1996 года.

Как пишет "Независимая газета", подготовкой ядерных испытаний или новых технологий и ракет можно объяснить визит главы военного ведомства и Росатома.

"Скорее всего, они проверяли военную инфраструктуру и её готовность к испытаниям. Все это требуется для защиты северного региона РФ, так как США и НАТО активизировали свою деятельность в Арктике"- пояснил генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачёв.