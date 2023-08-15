На Украине подтвердили взрывы в Луцке и Львове на западе страны

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские источники сообщили о новой атаки Военно-космических сил РФ на военные объекты и критическую инфраструктуру на западе страны.

Фото: rtvslo.si

"В ночь на 15 августа 2023 года в Луцке произошли два взрыва", — рассказал местный телеканал.

По словам журналистов, громкие взрывы были слышны с небольшим интервалом.

Об ночной атаке на Львов рассказал глава города Андрей Садовой в своём Telegram-канале.

"Во Львове снова взрывы", — лаконично написал мэр.

Ранее стало известно, что в провале контрнаступления украинской армии командование ВСУ обвиняет ошибочную стратегию Североатлантического альянса и инструкторов НАТО.