Украинские источники сообщили о новой атаки Военно-космических сил РФ на военные объекты и критическую инфраструктуру на западе страны.
"В ночь на 15 августа 2023 года в Луцке произошли два взрыва", — рассказал местный телеканал.
По словам журналистов, громкие взрывы были слышны с небольшим интервалом.
Об ночной атаке на Львов рассказал глава города Андрей Садовой в своём Telegram-канале.
"Во Львове снова взрывы", — лаконично написал мэр.
Ранее стало известно, что в провале контрнаступления украинской армии командование ВСУ обвиняет ошибочную стратегию Североатлантического альянса и инструкторов НАТО.
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