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На Украине подтвердили взрывы в Луцке и Львове на западе страны

0:46
Силовые структуры

Украинские источники сообщили о новой атаки Военно-космических сил РФ на военные объекты и критическую инфраструктуру на западе страны.

На Украине подтвердили взрывы в Луцке и Львове на западе страны
Фото: rtvslo.si

"В ночь на 15 августа 2023 года в Луцке произошли два взрыва", — рассказал местный телеканал.

По словам журналистов, громкие взрывы были слышны с небольшим интервалом.

Об ночной атаке на Львов рассказал глава города Андрей Садовой в своём Telegram-канале.

"Во Львове снова взрывы", — лаконично написал мэр.

Ранее стало известно, что в провале контрнаступления украинской армии командование ВСУ обвиняет ошибочную стратегию Североатлантического альянса и инструкторов НАТО.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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