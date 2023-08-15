В ночь на 15 августа Киев потерял 95 солдат и несколько единиц военной техники на Запорожском направлении. Об этом заявил врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, помимо потерь в живой силе, Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились шести танков иностранного производства, четырёх боевых машин пехоты (БМП) и пяти ударных беспилотников.
"Таковы результаты их приказов, и так практически каждый день", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.
Как пояснил политик, Киев сталкивается с колоссальными потерями, однако всё равно перебрасывает мобилизованных украинцев в горячие точки.
Ранее Балицкий сообщил, что армия РФ пресекла попытку танкового прорыва ВСУ у населённых пунктов Работино и Новоданиловка на Запорожском направлении.
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