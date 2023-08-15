Балицкий: ночью ВСУ потеряли 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 15 августа Киев потерял 95 солдат и несколько единиц военной техники на Запорожском направлении. Об этом заявил врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, помимо потерь в живой силе, Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились шести танков иностранного производства, четырёх боевых машин пехоты (БМП) и пяти ударных беспилотников.

"Таковы результаты их приказов, и так практически каждый день", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.

Как пояснил политик, Киев сталкивается с колоссальными потерями, однако всё равно перебрасывает мобилизованных украинцев в горячие точки.

Ранее Балицкий сообщил, что армия РФ пресекла попытку танкового прорыва ВСУ у населённых пунктов Работино и Новоданиловка на Запорожском направлении.