Глава Минобороны Шойгу: Запад пытался сорвать форум "Армия"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Страны коллективного Запада предприняли беспрецедентные попытки сорвать форум "Армия", который проводится под эгидой Минобороны России. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Фото: kremlin.ru

"Ваше участие в нём — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий", — сказал он в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Международный военно-технический форум "Армия" проходит в городе Кубинка Московской области. Мероприятие посетят 69 иностранных делегаций, 29 из которых возглавят министры обороны и начальники генеральных штабов.