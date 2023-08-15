Страны коллективного Запада предприняли беспрецедентные попытки сорвать форум "Армия", который проводится под эгидой Минобороны России. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Ваше участие в нём — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий", — сказал он в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Международный военно-технический форум "Армия" проходит в городе Кубинка Московской области. Мероприятие посетят 69 иностранных делегаций, 29 из которых возглавят министры обороны и начальники генеральных штабов.
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